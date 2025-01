Worden de brugkleppen van de Coenbrug eindelijk gemaakt?

De Werkgroep A8 strijdt al meer dan 15 jaar voor meer stilte rondom de brug. Ook moet de hoeveelheid fijnstof naar beneden. Het zou volgens hen helpen om de snelheidslimiet te verlagen naar 80 kilometer per uur.

Het is uiteindelijk aan het Rijk om een beslissing te nemen over de maximum snelheid. Eerder schreef ex-minister Harbers een brief waarin hij aangeeft de maximumsnelheid niet te zullen verlagen. Hij meldt dat de werkzaamheden aan de A8 minder prioriteit hebben dan andere projecten. Volgens hem voldoet de A8 daarnaast de komende jaren aan de wettelijke eisen rond geluid en luchtkwaliteit en is er daarom geen aanleiding om de maximumsnelheid te verlagen 'of andere aanvullende middelen in te zetten'. Het besluit leidde tot teleurstelling en kamervragen.

Zaanstad wil tempo bij het maken van de brugkleppen

Het is nog niet duidelijk wanneer de brug precies gemaakt wordt. Rijkswaterstaat geeft aan ze druk bezig zijn, maar het is niet bekend wanneer ze de kleppen zullen repareren. Als het aan de gemeente Zaanstad ligt, kan het scheepsverkeer volgende zomer weer onder de brug door varen.

Daarnaast is het nog niet duidelijk of er met deze werkzaamheden ook iets wordt gedaan aan de geluidsoverlast. Zodra de aanvraag rond is en de aannemer bekend is, zal zowel de planning als wat er aangepakt wordt duidelijk worden.

Partijen werken samen om bruggen te renoveren

Het nieuws dat gemeente Zaanstad de brugkleppen voor de volgende zomer gemaakt wil hebben, komt tegelijk met de presentatie van het initiatief 'Samen Slimmer Renoveren en Vervangen' (SSRV). Dit is een samenwerking van onder andere de provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat om de krachten te bundelen bij het renoveren of vervangen van bruggen die de aankomende 75 jaar aangepakt moeten worden. De focus hierbij ligt op geanticipeerd onderhoud, wat betekent dat de renovatie van de Coenbrug hier niet onder valt.