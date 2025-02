Pittig trouwseizoen voor weddingplanner Sophie door kletsnatte zomer

Dat is soms best even vervelend voor de bruidsparen. Ook voor Sophie, die deze keuze soms echt op het allerlaatste moment moet maken. "Bij Annika en Jeroen gaf Buienradar de dag van tevoren aan dat het droog zou blijven, maar ik heb op de dag zelf toch gezegd dat ze echt binnen moeten gaan trouwen. En het begón een partij te regenen tijdens die ceremonie, daarom waren ze toch heel blij dat ze binnen waren getrouwd."

"Maar die zekerheid kan je nergens krijgen. Zo zijn er dit jaar in Spanje en Italië ook veel huwelijken letterlijk in het water gevallen", zegt Sophie. "Het gaat uiteindelijk over de dag van de liefde die je viert met de mensen waarvan je houdt. Dat is het allerbelangrijkste."

Overvolle agenda

Maar ondanks een onvergetelijke dag, zijn er dus best wat stellen waarbij het voorkomt dat hun originele droomplaatje in het water valt. "En dat gun je niemand", zegt Sophie. Gelukkig krijgt Sophie alleen maar positieve reacties terug van de net getrouwde stellen. En het houdt verloofde koppels ook niet tegen, want haar agenda stroomt alweer vol met nieuwe bruiloften voor de komende jaren.

"Mijn agenda voor 2026 loopt nu al", vertelt Sophie. "2025 is zo goed als vol. Ik heb nog maar een paar plekjes, maar dat komt omdat ik het tegenwoordig niet meer alleen doe."

Na een korte vakantie begint Sophie nu alweer met de voorbereidingen voor de bruiloften die in 2025 gepland staan. "De eerste bruiloft staat op 26 maart", aldus Sophie. Maar stress over het weer hoeft ze voor deze bruiloft niet te krijgen. "Deze bruiloft is gewoon lekker binnen."