Code geel vanwege dichte mist

"Vooral het verkeer kan hinder van de mist ondervinden", waarschuwt het weerinstituut. Bij minder dan 200 meter zicht raadt het KNMI aan om mistlampen aan te zettten, langzamer te rijden en grotere afstand tot andere chauffeurs te houden.

Alleen op Texel is geen sprake van mist. In de rest van de provincie zal de mist pas in de tweede helft van de ochtend geleidelijk verdwijnen.