Honderden Heerhugowaarders in verzet tegen omstreden "doorgedrukt" parkeerbeleid

De onvrede onder buurtbewoners is groot. Bijna 8.000 mensen hebben de petitie tegen het nieuwe parkeerbeleid ondertekend. Mark Slot legt uit waarom: "Door het huizentekort wonen veel jongeren nog thuis. Dan heb je al gauw twee of drie auto’s voor de deur staan. Kleine ondernemers aan huis komen hierdoor ook in de problemen. En wat dacht je van al die sociale huurders in bijvoorbeeld de Rivierenwijk? Vaak is er dan al sprake van geldproblemen en dan ga je inwoners nog meer de vernieling in helpen? In- en intriest", vindt hij.

'Tekort aan parkeerplekken'

Ook tegenstanders in de gemeenteraad laten gisteravond van zich horen. Raadslid Carmen Bosscher van Belang van Nederland uit haar zorgen over het nieuwe beleid, ook omdat er zo weinig draagvlak is. Om aan de parkeerbehoefte van de groeiende gemeente te voldoen, moeten er volgens haar meer parkeerplekken komen. "We mogen niet vergeten dat wij er zijn voor onze inwoners", besluit Bosscher haar betoog. Ondanks berispingen van de burgemeester klonk er vanachter de deuren hard gejoel en een luid applaus.

"VVD stemt ook tegen", zegt raadslid Sander Csurka. "Het publiek zit vol mensen die ontevreden zijn over dit parkeerbeleid. Wij zijn het er niet mee eens dat er meer mensen in de wijk gaan parkeren. Gebeurt dat wel, dan kunnen we dat beleid alsnog aanpassen. Dan is er meer draagvlak. Als we het nu doen is er geen weg meer terug."