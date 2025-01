Amsterdamse bewoners ergeren zich aan feesten Het Groene Veld

Klagen deden ze, zowel bij de organisatie achter de feesten op Het Groene Veld, als bij de gemeente. "Het voelt voor mij niet als tegenover elkaar staan, maar elkaar niet goed begrijpen", aldus buurtbewoner Ferdie Daanen. "We willen graag dat dit naast elkaar bestaat. Een plezierige wijk en een evenemententerrein waar ook een hoop mensen uit de wijk gebruik van maken. Dat kan prima naast elkaar, maar we moeten de overlast zien te beperken."

Het Groene Veld is een plek waar stadsnomaden, kunstenaars en ondernemers samenwerken. Zo'n zestig mensen wonen er ook, waaronder voormalig-krakers van het ADM-terrein bij Westpoort. In 2019 kregen die krakers een nieuwe plek. De keuze viel op slibvelden in Noord, naast de woonwijk Elzenhagen. De gemeente bepaalde deze zomer dat ze daar nog drie jaar mogen blijven.

Een prettige beslissing voor de ADM'ers, want vorig jaar bleek dat ze zich er eindelijk een beetje thuis gingen voelen. Buurtbewoners klaagden de afgelopen jaren wel, maar tot hun verbazing bleek uit een stuk van de gemeente dat die klachten niet zijn meegenomen.

Klachten genegeerd

Wat volgde was een inspreekmoment bij een commissievergadering van stadsdeel Noord, waarbij er namens een groep ontevreden bewoners het woord werd gedaan. De strekking: ze vinden dat hun klachten al jaren worden genegeerd door de gemeente. "De hele tijd gebroken glas uit je voortuin scheppen en als je kinderen naar de speeltuin gaan eerst even checken of er weer gepoept of gekotst is.. Dat is niet de normale overlast die bij Amsterdam hoort en het is niet overlast die bij ons in de wijk hoort."