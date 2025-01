Boot foetsie en bushokje aan gort na ongelukken Amstelveen, bij één alcohol in spel

Een opvallende vermissing na een auto-ongeluk op de Amsteldijk-Noord. De bestuurder en zijn passagier zijn ongedeerd, de auto is uit de Amstel getakeld, maar een bootje dat op de plek van het ongeluk in de Amstel lag is nog niet boven water. Bij een tweede ongeluk in Amstelveen is een bushokje aan gort gereden en de gevel van een woning geramd.