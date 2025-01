Guido houdt hardlopen nogal lang vol, afgelopen weekend liefst 221 km

De aanmoediging van teamgenoten, vrienden en familie hielp daar zeker bij. "Anders was ik misschien wel sneller gestopt." Toen Guido een ronde - en dus een uur - meer had gelopen dan tijdens zijn laatste loop, besloot hij dat het genoeg was. "Ik begon zelfs een beetje te hallucineren. Ik zag een boom voor een persoon aan", vertelt hij.

Dat hij werd tegengehouden door zijn blessure zit Guido zeker dwars, maar het geeft hem ook vertrouwen in een volgende keer. "Wat als ik wel helemaal fit was?", vraagt hij zich hardop af. Voorlopig gaat hij zich weer op wat 'kortere' afstanden focussen. "Ik wil trainen om een marathon sneller te kunnen lopen."

Race nog niet afgelopen

De beste Nederlander werd dit weekend Kanter Eefting. Hij finishte maandagavond net voor 20.00 uur na 362 kilometer. De wereldkampioen is nog niet bekend, want andere landen zijn nog steeds bezig. Het huidige wereldrecord staat op naam van de Amerikaan Harvey Lewis (48). Hij rende 724 kilometer in 4,5 dag.