Duitse burgemeesters herdenken met Hilversummers de slachtoffers van de oktoberrazzia

Precies tachtig jaar na de oktoberrazzia staan Heiner Pahlmann, burgemeester van Bramsche, en Rüdiger Meier, burgemeester van Kirchlengern, bij het monument op Sportpark Hilversum. Hier werden de 3500 Hilversummers destijds verzameld waarna ze via Kamp Amersfoort werden deporteerd naar plekken waar ze onder erbarmelijke omstandigheden dwangarbeid moesten verrichten.

De opa van Els Kiewik-Peters was één van de 800 mannen die in Bramsche terecht kwam. Daar overleed hij aan de gevolgen van dwangarbeid. Dat Els nu samen met de burgemeester van Bramsche haar opa kan herdenken, raakt haar. "Het is geweldig. Dat beide mannen niet komen voor de vorm, maar vanuit hun hart betrokkenheid aan ons tonen."

Eerste herdenking sinds vijf jaar

Terwijl in Bramsche en Kirchlengern nog jaarlijks de slachtoffers worden herdacht, is het in Hilversum de afgelopen vijf jaar stil geweest rond 23 oktober. Dus besloten Oorlogsverzamelaar Robin Gouwswaard en militair historica Merle Lammers daarom zelf een herdenking te organiseren.

Daarmee is ook de hoop aangewakkerd dat deze herdenking vaker zal plaatsvinden. "Dat moet ook. In Hilversum hoeft dat niet ieder jaar, maar in ieder geval één keer per vijf jaar zou moeten kunnen", stelt Els.