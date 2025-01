Cameratoezicht na brand en poging tot brandstichting kerk Zuidoost

Het is niet de eerste keer dat we op bezoek zijn bij Pastoor Moses en de MCTC Church. Vorig jaar januari dreigden ze dakloos te worden, nadat het contract met de gemeente afliep en ze geen nieuw onderdak konden vinden. "Het contract werd toch nog verlegd, dus we hebben nu nog tot en met mei. Maar dat dit dan ook nog gebeurt, is een dubbele tegenslag."

De politie is nog bezig met het onderzoek. Een woordvoerder kan niet bevestigen dat er sprake is van brandstichting, maar zegt het ook zeker niet uit te sluiten.

Pastoor Moses treft na deze twee incidenten een aantal voorzorgsmaatregelen. "Er worden ijzeren platen met gaten voor de ramen geplaatst zodat niemand meer iets naar binnen kan gooien." De gemeente laat weten dat er uiterlijk morgenochtend met spoed twee camera's geplaatst gaan worden.