Velsense burgemeester gaat aangifte doen na oproep om hem te 'stenigen'

De bedreiging volgt op twee demonstraties op het sluizencomplex van IJmuiden gisteren. Extinction Rebellion protesteerde er tegen de cruiseschepen-industrie, terwijl de groep 'Bezorgde IJmuidenaren' voor de industrie opkomt, omdat een deel van hen er hun geld mee verdient.

De doodsbedreiging staat in een bericht in de Facebookgroep 'Je bent IJmuidenaar als....NIEUW'. Er staat: 'Ik heb jullie gewaarschuwd voor die Dales!!! Die vent moet je op Plein 1945... waar heel bij is.... stenigen. Hij zal nu nog meer beveiliging nodig hebben!!'

Een paar betogers van Extinction Rebellion slaagden erin om zich vast te ketenen aan een sluisdeur, waardoor een groot cruiseschip een uur vertraging opliep. De IJmuidenaren voelden zich daarna 'besodemieterd'.

Tegen gemaakte afspraken

Volgens de IJmuidenaren hield zowel de actiegroep, als de burgemeester zich niet aan de vooraf gemaakte afspraken. Ze eisten gisteren en vandaag het vertrek van Dales. Op grote spandoeken viel onder andere 'Dales oprotten' te lezen.

"We begrijpen goed dat er emoties zijn", zegt de woordvoerder van burgemeester Dales. "Maar een doodsbedreiging gaat alle perken te buiten."