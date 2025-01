Polderbaan anderhalve week buiten gebruik: dit gaan Schiphols buren ervan merken

Het gaat om regulier onderhoud, wat betekent dat asfalt, markeringen, kabels en elektra worden nagelopen en waar nodig gerepareerd. Ook wordt de regenafvoer gecontroleerd en doorgespoeld en wordt het omliggende gras gemaaid. Lampen worden schoongemaakt en indien nodig vervangen.

Hoewel het maar om één baan gaat, is de Polderbaan wel de meestgebruikte baan van Schiphol. Ongeveer een derde van de aankomende en vertrekkende vluchten maakt gebruik van de baan. Die vliegtuigen zullen van 28 oktober tot en met 6 november dus van andere banen moeten vertrekken of op andere banen moeten landen.

Alternatieve banen

De Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan zijn in die periode voor zowel vertrekkende als aankomende vluchten de aangewezen vervangende banen. Waar omwonenden van de Polderbaan (Haarlemmerliede/Spaarndam) dus tijdelijk minder overlast zullen ervaren, zal dat vanwege intensiever gebruik van de Buitenveldertbaan in Amstelveen en omgeving mogelijk meer zijn. Extra gebruik van de Zwanenburgbaan zal vooral in Zwanenburg en Halfweg worden gemerkt.

Ook de Schiphol Oost-baan zal vaker worden ingezet landende vluchten, wat betekent dat er ook landende toestellen over het centrum van Amsterdam kunnen scheren.