Hier lukt het de helft van de deelnemers te stoppen met roken en vapen: "Terugval is geen falen"

Voormalig verpleegkundige Anita Veldt werkt nu vijf jaar bij Peuk Uit. "Het slagingspercentage van deelnemers die na een jaar nog steeds gestopt zijn, is zo'n vijftig procent. Het liefst zou dat honderd procent zijn, maar ik denk nu: elke stopper is er eentje."

"Terugvallen kan gebeuren, maar dat is geen falen. Er is alleen uitgesteld succes", aldus een optimistische Anita. "Stap 1 is je aanmelden. Daarna maken we een stopplan, waarna de nadruk ligt op het volhouden. We doen oefeningen en geven tips hoe om te gaan met moeilijke momenten. Ademhaling is daarin een hele belangrijke. Maar ook minder koffie en meer water drinken. Pak dus wel momentjes voor jezelf, maar vul die anders in dan met een sigaret."