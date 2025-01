Hoge Raad: oud-topvrouw Slotervaartziekenhuis definitief 18 maanden cel in

Ze werd eerder al veroordeeld voor het verduisteren van 1,2 miljoen euro aan ziekenhuisgeld. Ze zou twee valse facturen van één miljoen euro aan een handlanger betalen. Met dat bedrag financierde ze de aankoop van een zorginstelling in Turkije door haarzelf.

Ook zou ze het ziekenhuis voor 200.000 euro aan aandelen hebben laten kopen. Die aandelen verkocht ze weer en het geld zou ze op eigen rekening en de rekening van haar zoon hebben gestort.

Erbudak ontkent alles

Erbudak heeft al die beschuldigingen altijd ontkend. Volgens haar advocaat trad zij in Turkije op namens het Slotervaartziekenhuis. Volgens de advocaat werd het vastgoed in Turkije op haar naam gezet, omdat de Turkse wetgeving dat vereiste. De andere twee ton zou door een fout van het ziekenhuis verkeerd in de administratie zijn beland.

De oud-bestuurder ging daarom in beroep tegen de uitspraak van de rechter. De Hoge Raad heeft naar die klachten gekeken, maar komt nu dus tot de conclusie dat de "klachten niet leiden tot vernietiging van de uitspraak." Daarmee is het beroep verworpen en de celstraf definitief.