Projectontwikkelaar wil bunker Tweede Wereldoorlog afbreken, vrijwilligers voeren actie

De bunker is officieel geen monument en mag dus in principe gesloopt worden. Toch is ook de gemeente Velsen geschrokken van het bericht. Wethouder Smeets heeft inmiddels al laten weten met de eigenaar van het gedeelte dat op de nominatie staat gesloopt te worden, Hoorne Vastgoed, in gesprek te willen gaan. Zij willen het beton uit de bunker gebruiken bij het bouwen van 7.500 woningen in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. De wethouder sloot niet uit dat het gebouw alsnog zal worden aangewezen als gemeentelijk monument.

De bunker is niet af en is nooit gebruikt

De Schnellbootbunker werd in de Tweede Wereldoorlog gebouwd als een beschermende thuishaven voor Duitse Schnellboote. Vaartuigen die met zeventig, tachtig kilometer per uur over zee raasden op zoek naar vijandige schepen. In de bunker waren veertien dokken waar in totaal 28 van die schepen, beschermd door een dak van meters beton, veilig konden liggen. Ook waren er twee droogdokken die nodig waren om de schepen te onderhouden.

De bunker was onderdeel van een veel groter complex dat op die plek gebouwd zou worden. Zo stond er ook nog een manschappenverblijf voor duizend rekruten in de plannen. Dat is er door het einde van de oorlog nooit gekomen. Voor het complex daadwerkelijk in gebruik genomen kon worden was Nederland bevrijd.

Het gebouw is nu in gebruik als opslagplaats voor materialen van het bedrijf Cebo dat op het terrein aan de Westerduinweg gevestigd is. De bunker is niet voor publiek toegankelijk.

Het sloopwerk is al een klein beetje begonnen

Er staan steigers naast het gebouw en af en toe loopt er een man in een wit pak de bunker in. Het werk lijkt al een beetje begonnen. Volgens Crapts klopt dat. Hij vertelt dat er al asbest verwijderd is en dat er ook is begonnen met het verwijderen van de bitumen laag op het dak. Allemaal voorbereidingen op de sloop. Maar als het aan de vrijwilligers van het Bunker Museum ligt, komt het daar nooit van. Via de website petitie24.nl zamelen zij handtekeningen in om de bunker te redden.

"We streven naar 100 duizend handtekeningen, die zullen we dan aanbieden aan gemeente en provincie maar ook aan de projectontwikkelaar." Crapts hoopt op die manier de monumentale bunker voor IJmuiden te bewaren. De handtekeningenactie loopt tot half november.