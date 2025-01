Man rijdt kade af bij Hoornse haven en overlijdt, politie gaat uit van ongeval

Vanochtend rond 10.00 uur zagen omstanders bandensporen in het gras die leidden van een parkeerplaats naar het water van de Hoornse haven. Dit wekte hun bezorgdheid, waarna de havenmeester de hulpdiensten inschakelde.

Bij aankomst ging de brandweer snel te water en ontdekte een auto die deels onder een boot lag. In het voertuig bleek een overleden bestuurder te zitten. De politie bevestigt later op de middag dat het gaat om een 77-jarige man uit Hoorn, en gaat uit van een noodlottig ongeval.

Meerdere bronnen bevestigen dat het gaat om de eigenaar en bewoner van een nabijgelegen schip.

Schipper sliep toevallig niet op schip

De schipper van de Vrouwe Fortuna, waar de auto deels onder ligt, kon eerder vandaag alleen maar gissen naar de oorzaak. "Normaal slaap ik ook op het schip, maar nu was ik er toevallig niet. Anders had ik het wel gemerkt en had ik 112 kunnen bellen", zegt hij.

Ook andere buren zeggen niks te hebben gemerkt. De auto is ook niet te zien in het water. Duikers hebben het voertuig gevonden. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om het voertuig uit de haven te takelen. De weg is vanwege het ongeluk een tijd lang afgesloten voor al het verkeer.