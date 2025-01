Demonstratie tegen kolentrein in Amsterdam ontbonden, politie pakt tien activisten op

In 2030 gaan de laatste drie kolencentrales dicht, maar volgens de actiegroep is dat veel te laat. “Uitfasering van kolen in dat jaar is echt niet op tijd, want elke extra ton CO2 kost mensenlevens. Desondanks draaien de kolencentrales, met hun enorme CO2-uitstoot, nog steeds."

Ontbonden

De burgemeester had een aanwijzing gegeven om naast het spoor verder te demonstreren. "Daar hebben ze niet naar geluisterd, waarna de demonstratie is ontbonden", zegt een woordvoerder van de burgemeester. De politie zegt zonet dat ze er tien hebben aangehouden.