Annies dagboeken laten leven in de polder zien tijdens WO2: "Dit moet uitgegeven worden"

Carolien is aangetrouwde familie van Annie; de schrijfster van de dagboeken is de tante van haar man. Voor Carolien was het duidelijk dat haar dagboeken niet zomaar in een doos moesten blijven liggen. Zij wil dat toekomstige generaties kunnen zien wat het leven onder een bezetter inhoudt. "Eigenlijk maak ik het werk af van Annie. Zij vond het belangrijk dat de mensen, als de oorlog voorbij was, konden zien wat er allemaal gebeurd was."

Het was voor Annie bijna een heilige opdracht om alles wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde vast te leggen in haar dagboeken. Ze was toen de oorlog begon 28 jaar en woonde met haar ouders in villa Freesia aan de Molenvaart in Anna Paulowna. Als dochter van één van de eerste bollenboeren in de polder schreef ze zes schriften vol verhalen om later, aan de volgende generaties, te kunnen laten zien wat de oorlog voor impact heeft gehad.

"Een paar boeken hebben waterschade opgelopen omdat Annie ze in 1944 een tijdje in de tuin begraven had in een kluisje. Het werd haar toen even te heet onder de voeten omdat er steeds meer razzia's plaatsvonden. In 2010 kregen we de schoenendoos met de dagboeken uit de nalatenschap van mijn schoonmoeder. Ik bood toen aan om met de dagboeken aan de slag te gaan. En nu zijn we zover dat we er een boek van willen maken", vertelt Carolien van Lierop.

