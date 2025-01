Eerste Nederlandse NAVO-top ooit dreigt Venneps dorpsfeest te verpesten

Dat de feestweek - die komend jaar van 14 tot en met 21 juni in de agenda staat - in z'n vertrouwde vorm kan doorgaan, lijkt uitgesloten. "Afgelopen dinsdag hebben wij te horen gekregen dat in verband met de NAVO-top in Den Haag, welke een week na onze Feestweek start, er geen politie-aanwezigheid en politie-inzet in gemeente Haarlemmermeer is, waardoor onze Feestweek 2025 niet door kan gaan", schrijft Oranjevereniging Beatrix afgelopen weekend op Facebook.

De gemeente bevestigt dat er door de NAVO-top op 24 en 25 juni 2025 in de week daarvoor al 'een gebrek aan politiecapaciteit' is. "We kijken bij het vergunnen van evenementen altijd naar een aantal factoren", aldus een woordvoerder. "En volgend jaar komt daar dus de NAVO-top bij, die veel politiecapaciteit vraagt."