Jongeren in Noord-Holland Noord vapen zich suf: "Zelfs in groep 7 en 8"

Imago

Jongeren die we afgelopen zomer in West-Friesland spraken, vertelden anoniem dat ze vaak beginnen met vapen door anderen in hun vriendengroep. "Ik zag mijn vrienden vapen en wilde dat ook proberen", vertelt een jongen op straat. Anderen geven aan te vapen door stress thuis of op school. "Het haalt je gedachten weg van de realiteit", vertelt Luna bij het treinstation in Hoorn.

"Jongeren zijn altijd al bevattelijk geweest voor trends, net zoals toen bij lachgas. Ineens was er een heel groot aanbod van vapes, in alle kleuren en smaakjes. En jongeren zijn kwetsbaar, alles wat ze niet kennen vinden ze interessant of zijn ze nieuwsgierig naar. Zeker als het ook nog eens lekker smaakt en versierd is", legt Jiske Pardieck uit.

Ouderavond

En dus wordt er volop ingezet op voorlichting en preventie om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. De regio maakt al goede stappen, vindt Pardieck. "We denken mee over het beleid, organiseren een niet-rokenwedstrijd en bieden cursussen aan zodat docenten problemen door vapen op tijd kunnen signaleren." Pardieck is voorstander van een verbod op alle wegwerpvapes. Croes vindt het belangrijk dat scholen het rook- en vapeverbod goed handhaven op het schoolplein en pleit voor strenger handhaven op de verkoop.

"Maar ook ouders spelen een belangrijke rol in preventie", benadrukt Pardieck. "Zij moeten het goede voorbeeld geven. Denk aan regels opstellen of je kind begeleiden als het niet goed gaat."

Om ouders te informeren over deze ontwikkeling en de risico's van vapen, organiseert de GGD op 19 november voor het eerst een ouderavond. "Snel ingrijpen is noodzakelijk. Het is razendsnel gegaan. Je hoort zelfs dat er ook op basisscholen in groep 7 en 8 wordt gevapet. Des te belangrijker om ouders bewust te maken dat het misschien ook al op die leeftijd speelt."



De namen van de vapende jongeren zijn gefingeerd. Hun echte namen zijn bekend bij de redactie.