Tijdens herfstvakantie geen treinen tussen Haarlem en Amsterdam-Sloterdijk

Omdat er geen treinen rijden, zet de NS-bussen in. Die rijden iedere vijf minuten tussen de twee stations. Treinkaartjes en abonnementen zijn in de bussen van NS gewoon geldig. De bussen stoppen op een extra halte op de Jansweg aan de centrumkant van het station, meldt een woordvoerder. Reizigers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd.

Herfstvakantie

De werkzaamheden aan het spoor vinden komende week plaats, omdat het dan vanwege de herfstvakantie wat rustiger is op het spoor. Toch verwachten de Nederlandse Spoorwegen extra drukte in de bussen. Het advies is dan ook om de spits te mijden, waar dat kan. Op de stations komen extra informatieborden te hangen en worden reizigers via omroepberichten op de hoogte gehouden. Ook zet de NS extra personeel in op de stations om reizigers te informeren.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die ProRail de komende week uitvoert, zijn onder meer het vervangen van de wissels aan de westkant van Amsterdam-Sloterdijk. Ook worden de perrons 7 en 8 op dat station aangepast, zodat treinen er beter kunnen keren. Verder wordt het spoor bij Halfweg gesaneerd, zodat het straks een vrije spoorbaan is. De spoorstaven en dwarsliggers worden vernieuwd.