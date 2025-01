Vertraging: eerste asielzoekers pas volgend jaar in azc Alkmaar

Het COA neemt straks haar intrek op de bovenste twee etages van het linker gebouw, dat tot 2031 tot hun beschikking staat. "We hebben inmiddels de vergunning binnen om daar te gaan verbouwen, maar dat heeft weinig nut als er nog aan de installaties gewerkt wordt", duidt Heleen Slob. "Het zou namelijk kunnen betekenen dat wat je nu opbouwt later weer gesloopt moet worden als blijkt dat er aan de achterkant nog dingen gefixt moeten worden."

Waterschade

Welke installaties er precies vervangen moeten worden, kan de gemeente Alkmaar, eigenaar van het kantoorpand, nog niet zeggen. Vorige maand onderstond er door lekkages waterschade aan plafonds, wanden, vloeren, de elektra en een lift.

"Helaas is uit onderzoek gebleken dat de installaties in slechtere staat verkeren dan verwacht", reageert de gemeente. "Vervanging er van gaat gepaard met levertijden. Daardoor lopen we in de planning een aantal maanden vertraging op."

De vertraging heeft geen directe gevolgen voor asielzoekers op dit moment. "Het is niet zo dat er elders mensen zitten te wachten die nu al weten dat ze naar Alkmaar gaan", aldus Slob van het COA. "Wie waar heen gaat, blijft een puzzel die we dagelijks moeten leggen. Het gebeurt vaker dat we door praktische zaken of bouwtechnische problemen later dan gewenst een locatie in kunnen. We kunnen daar weinig tegen doen."