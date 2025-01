Provincie start 75 jaar durende samenwerking: groot aantal bruggen moet gerenoveerd

Hoeveel en welke bruggen de aankomende decennia precies moeten worden gerenoveerd of vervangen, is nog niet duidelijk. "Dit is precies wat we de komende tijd met elkaar in kaart gaan brengen."

"Iedere brug heeft op papier een levensduur. Zeg dat een betonnen brug een levensduur van 100 jaar heeft, dan weten we dat het mogelijk zo is dat bruggen uit 1950 in 2050 vervangen moeten worden. Maar mochten die brug nog in goede staat verkeren, of met minimaal ingrijpen nog een tijd meekunnen, dan kunnen we daar ook voor kiezen. Per familie bruggen wordt dit dus geïnventariseerd."