Jaguar geboren in Artis, welpje maakt het goed

"De geboorte gebeurde ’s avonds laat en de moeder ontfermde zich meteen over haar jong door het schoon te likken. Het welpje blijft dicht bij haar, omdat het nu nog amper op zijn pootjes kan staan en de oogjes nog dicht zitten", aldus de dierentuin.

De dierenverzorgers hebben hun nieuwe bewoner nog niet van dicht bij gezien, omdat ze de moeder en het welpje eerst nog even aan elkaar willen laten wennen. Op die manier kan het beestje ook "bij de moeder opgroeien". Met zowel de welp als de moeder gaat het volgens een woordvoerder van Artis helemaal goed. Het is nog niet duidelijk of het een jongetje of vrouwtje is.

Nog paar weken wachten

Wie het welpje in het echt wil spotten, moet nog even geduld hebben. Het dier zal op zijn vroegst over vijf tot zes weken voor het publiek zichtbaar zijn. Bekijk hier beelden van net na de geboorte: