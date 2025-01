Vrouw steekt haar man met mes, toch wil hij niets liever dan dat ze weer thuiskomt

De toch al bijzondere rechtszaak kende maandag in Haarlem een al even opmerkelijk slot. De rechtbank deed na afloop van de rechtszaak namelijk direct uitspraak. Normaal gesproken gebeurt dat pas twee weken nadat de zaak inhoudelijk is behandeld. De rechter achtte na beraad poging tot doodslag bewezen en veroordeelde de vrouw uit Hoorn tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 101 dagen.

Omdat ze die straf heeft in voorarrest al uitzat, hoeft ze niet terug de cel in. Daarnaast kreeg ze 16 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf (met een proeftijd van 3 jaar) opgelegd en een taakstraf van 240 uur. Ook moet ze de al gestarte behandeling vervolgen.

'Niet eerder meegemaakt'

De advocate van de verdachte benadrukte niet vaak zo'n zaak te hebben meegemaakt. "Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat ik een slachtoffer zo vaak aan de lijn heb gehad, met de vraag of zijn vrouw alsjeblieft weer naar huis mocht. En dat de dader niets liever wil, dan weten waar haar gedrag vandaan komt."

Op 4 maart van dit jaar eindigde de verjaardag van het slachtoffer met een korte geweldsexplosie in de slaapkamer. Even daarvoor had het stel met bekenden in Hoorn nog wat gedronken. De vrouw belde de man op, maar die was al naar huis gegaan. "Daardoor moest ik een half uur naar huis lopen, in het donker. Daar was ik wel boos over, geïrriteerd."

Mes voor eigen veiligheid

Eenmaal thuis wekte de Hoornse haar man en trok het dekbed van hem af. Er volgde wat geschreeuw en toen pakte de vrouw een mes, dat er volgens eigen zeggen in de slaapkamer lag om pakjes mee te openen en voor de eigen veiligheid. "Er gebeurt nog wel eens wat bij ons in de buurt."

Vervolgens stak ze haar man van dichtbij, in de borstkas. "Ik heb blijkbaar een steekbeweging gemaakt, maar wist niet dat ik hem geraakt heb. Waarom ik het heb gedaan? Ik weet het echt niet. Het is verschrikkelijk. Ik denk er constant over na, maar ik weet waarom dit is gebeurd."