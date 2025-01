Alida (71) twijfelt niet en redt een leven: "Ik hoorde heel zacht 'help, help!'"

Eigenlijk stond het hoofd van Alida helemaal niet naar zo'n huldigingsmoment. Haar man overleed vijf weken geleden na een jaar lang ziek te zijn geweest. "Maar hij zei voor zijn dood: 'ga maar, het is heel goed dat ze dit doen'. Dus ik dacht: 'waarom ook niet?'."



Alida werkte veertig jaar bij KLM en is nog hartstikke actief. Normaal gesproken loopt ze haar rondjes bij atletiekclub AV Zaanland, maar als dat even niet gaat, loopt ze in de buurt.

Deze ochtend, woensdag 6 maart, doet ze dat ook. Ze loopt verschillende keren dezelfde ronde, over een steiger die over de Zaan loopt parallel aan de Oostzijde. Dan kom je als vanzelf dezelfde mensen tegen.

Rollator zonder man

"Ik was lekker aan het lopen en ik haal een man in met een rollator", blikt ze terug in de foyer van het Zaanse stadhuis, waar ze in het zonnetje wordt gezet. "En ik kom terug en ik zie alleen de rollator liggen. Maar de man was verdwenen. Ik denk: 'dat klopt niet'. De laatste keer dat ik 'm zag was hij aan het telefoneren: één hand aan het stuur en met de andere was hij mee aan het telefoneren."

Ze vervolgt: "Ik kijken en ik hoor heel zacht: 'help, help!'. Hij lag met zijn hoofd bijna onder de steiger. Ik heb meteen 112 gebeld. Ik ben plat op de steiger gaan liggen en heb hem met twee handen boven water gehouden."

Dat is helder denken!

"Dat heb ik geleerd op m’n werk, dat ik in noodsituaties moet blijven denken en rustig moet blijven. Het was maart, hij had een dikke jas aan en het niveauverschil tussen het water en de steiger is ook bijna een meter, dus ik kon hem er met geen mogelijkheid uit krijgen. Ik heb wel om hulp geroepen, maar er was niemand; alleen ik was er."

Gelukkig hoort Alida al vrij snel de sirenes van de hulpdiensten die op het incident af komen scheuren. Brandweermensen schieten te hulp, takelen de man uit het water en wikkelen hem in aluminiumfolie. "Want hij was ook onderkoeld."

