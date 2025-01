Nieuwe docu geeft uniek kijkje in Chinees wieleravontuur van Alkmaarse ploeg

"Het balletje is gaan rollen toen ik een paar maanden geleden bij de wielerkoers Olympia's Tour in Nederland ben meegegaan met ploegleider Paul Tabak", vertelt Thomas. "Daar gebeurde echt van alles, veel meer dan je normaal gesproken op televisie ziet." Met zijn documentaire in China legt Thomas de momenten vast die vaak buiten beeld blijven.

Parkhotel Valkenburg is een semiprofessionele wielerploeg uit Noord-Holland met jonge, getalenteerde renners die hopen door te breken in de professionele sport. De renners deden mee aan de Ronde van Hainan en aan de Ronde van Poyang Lake. De routes leiden je langs de mooiste plekken van de provincie. "Hainan staat bekend als het Hawaï van China", vertelt Thomas.

Filmen in China

Van te voren was Thomas huiverig om in China te filmen, vanwege de strenge persregels die er in het land gelden. Tot zijn verbazing had hij daar helemaal geen last van: "Sport blijkt voor de veiligheidsdiensten niet zo interessant te zijn." Ook met de lokale bevolking kon hij met behulp van Google Translate vrijuit praten over de sport.