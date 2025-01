Eerbetoon aan de hulphond, Amstelvener bundelt de ontroerendste verhalen

Kees' boek staat vol met zijn eigen herinneringen, maar ook oud-cliënten komen aan het woord. Debby vertelt in haar verhaal over de bijzondere samenwerking met haar hond. Ze navigeert door routes uit haar hoofd te leren en herkenningspunten te zoeken, terwijl haar hond ervoor zorgt dat ze nergens tegenaan loopt. "Met een beetje van mezelf en een beetje van Tarki kom ik altijd waar ik moet zijn," sluit ze af in het boek.

Ook mensen met een buddyhond delen hun ervaringen. Buddyhonden worden bijvoorbeeld ingezet bij mensen met PTSS. De honden zijn getraind om signalen op te pikken als het emotioneel niet goed gaat met hun baas. "Ze krijgen 's nachts vaak herbelevingen, en de hond maakt ze dan wakker," legt Kees uit.

Hoewel hij geen honden en baasjes meer traint, laat de wereld van de geleidehond Kees niet los. De oude slaapkamers van zijn volwassen kinderen heeft hij omgebouwd tot een mini-museum, vol met historische foto's, penningen, tuigen en collectebussen in alle soorten en maten. "Het is een passie geworden. Werken met honden en mensen is eigenlijk het mooiste wat er is."