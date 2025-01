Zwaar mishandelde Jos (63) in schulden na uitspraak rechter: 'Zelf levenslang gekregen'

Het echtpaar verkeert in grote wanhoop. Ze zijn nauwelijks in staat om te werken, maar Jos ziet geen andere keus: "We moeten volgende week open. Annelies kan ook even niet aan de telefoon komen, ze kan nauwelijks praten," zegt Yosri Baba, roepnaam Jos. Zij is totaal van slag na het vonnis van gisteren.

Jos is zelf ook nog niet hersteld. Twee weken geleden stond hij in de rechtbank van Schiphol met een wandelstok en een grote zonnebril. Zijn ogen kunnen nog steeds slecht tegen licht.

In februari werden Jos en zijn vrouw in hun restaurant Ons Ding zwaar mishandeld door een vader en zoon uit IJmuiden. Dit gebeurde na een akkefietje eerder die avond. Sindsdien is het leven van Jos en Annelies volledig ontwricht.

Jos lag na de mishandeling een week in coma en onderging verschillende operaties, onder andere aan zijn ogen en rug. Door de angst durven Jos en Annelies nauwelijks hun huis te verlaten. Hun populaire restaurant in het centrum van IJmuiden is ruim een half jaar na het incident nog steeds gesloten.