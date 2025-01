Zonnig en zacht herfstweer voor de deur

Vandaag is het helder met opklaringen. In de ochtend drijft wat bewolking binnen, maar de zon domineert. Het wordt 16 graden. De wind is matig, aan de kust krachtig met windkracht 5. Vanavond volgt meer bewolking en lichte regen. Bij opklaringen kan mist ontstaan.

Morgenochtend daarom extra kans op mist. In de loop van morgenmiddag blijft het droog met af en toe zon. In de avond klaart het verder op. De temperatuur blijft 16 graden.

De aankomende dagen ziet het weer er 'niet onvriendelijk' uit, aldus NH-weerman Jan Visser. Donderdag veel zon en opnieuw 16 graden. Vrijdag is het iets zachter, rond 18 graden, met kans op een bui. Dit geldt ook voor het weekend, met temperaturen tussen 15 en 17 graden.