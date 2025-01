Raad Koggenland blokkeert groot azc bij Bobeldijk, plan terug naar tekentafel

Het plan voor de opvang in de Leekerlanden, in de gemeente Koggenland, stuitte in de omgeving op flink wat weerstand. Tegenstanders vonden de omvang ervan te groot. Maar ook was er verzet tegen het verdwijnen van natuurgebied.

Ideale locatie

Met de azc-locatie zouden Hoorn en Koggenland voldoen aan de spreidingswet. Hoorn ging vorige week wel akkoord met het plan. Maar aangezien het om grondgebied van Koggenland gaat, moest de raad daar een definitief besluit nemen.

Eigenlijk zijn alle raadsfracties het er wel over eens, zo verwoordde Frans Kremers van D66 het gevoel: "Is er een ideale locatie? Nee, eigenlijk niet." Toch vonden alle oppositiepartijen, naast D66 ook het CDA en PvdA/GroenLinks, dat het gebied van Leekerlanden de meest geschikte locatie is.

Onderzoek naar één of meerdere kleine azc's

Maar daar dachten coalitiepartijen VVD en GBK anders over. Volgens hen is er te veel afgeweken van eerder afgesproken voorwaarden in het voorstel. "Wij zijn daarom faliekant tegen", aldus René Klok van GBK.

De tegenstanders vinden wel dat er voldaan moet worden aan de Spreidingswet. In het geval van Koggenland betekent dat de opvang van 149 vluchtelingen. Maar dan op één of meerdere kleine locaties.