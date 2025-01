Veel hoge boetes: Amsterdamse verloskundigen kunnen niet meer snel door het verkeer

Reactie verkeerswethouder Melanie van der Horst

"Wij zijn met verschillende beroepsgroepen in de stad in gesprek over hoe we zorgen voor bereikbaarheid in een steeds drukker wordende stad. We kijken daarbij bijvoorbeeld naar wie waar in de toekomst overal met de auto zou moeten kunnen komen. Dat gesprek voeren we ook met de zorgsector, onder wie de verloskundigen.

We kunnen niet gemakkelijk uitzonderingen maken, we zijn namelijk gebonden aan landelijke regelgeving. Bijvoorbeeld welke nood- en hulpdiensten met sirene en zwaailichten mogen rijden. Daarnaast moeten we om uitzonderingen te maken voor toegang tot de trambanen goed onderzoeken of dat juridisch kan en wat voor gevolgen dit met zich meebrengt. Tegelijk is het voor Amsterdammers heel belangrijk dat verloskundigen snel en veilig bij hun patiënten kunnen en daarom gaan we in gesprek om te kijken hoe we kunnen zorgen voor goede bereikbaarheid, nu en in de toekomst.