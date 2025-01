Gevangenisstraf voor man die vader van Enkhuizer zedenverdachte aanviel

De zoon van het slachtoffer wordt verdacht van het aanzetten van honderden minderjarige jongens om naaktfoto's en -filmpjes van zichzelf te sturen via het platform Snapchat. Daarnaast zou er in één geval sprake zijn van fysiek misbruik.

Emoties niet onder controle

Op 25 september rond zes uur 's avonds zag de 31-jarige verdachte de 61-jarige man fietsen op de Kwartellaan in Enkhuizen. Hij besloot achter hem aan te gaan en probeerde de man van zijn fiets te duwen. Hierbij viel de verdachte zelf van zijn fiets. Toen hij weer opstond en zag dat het slachtoffer naast zijn fiets stond, duwde hij hem de bosjes in en gooide vervolgens de fiets op hem.

Na onderzoek van de politie werd de 31-jarige verdachte twee weken later aangehouden. Toen het bewijsmateriaal werd voorgelegd, waaronder DNA van de verdachte op de jas van het slachtoffer, bekende hij uiteindelijk de aanval.

In de rechtszaal verklaarde de verdachte dat hij wist dat de 61-jarige man familie was van de verdachte in een zedenzaak. Daarnaast was hij boos op de man vanwege een eerder incident. Toen hij de man onverwachts tegenkwam, raakte hij emotioneel en besloot hem aan te vallen.

Spijt en kapotte fiets

Tijdens de zitting benadrukte de officier van justitie dat het gedrag van de verdachte onacceptabel was en dat eigen rechter spelen niet toegestaan is.

De verdachte toonde spijt en gaf aan bereid te zijn de schade volledig te vergoeden. De rechter legde hem een gevangenisstraf op van 90 dagen, waarvan 80 dagen voorwaardelijk. Ook krijgt hij een taakstraf van 60 uur en moet hij een schadevergoeding betalen van 260 euro voor de vernieling van de fiets van het slachtoffer.