Geen bron gevonden in onderzoek naar dinoterb, maar de onrust is nog niet voorbij

"Het is altijd goed om te starten met oudere onderzoeken", zegt Van Leeuwen. "Maar nu wordt er gevraagd naar een actuele situatie. Als je wil weten of de oorzaak van het verboden middel in het verleden ligt, of toch in het heden, dan kun je je niet alleen beroepen op een eerder uitgevoerd onderzoek van anderen."

Toch is er volgens het waterschap geen aanleiding om dat onderzoek uit te voeren. "Uit interviews met gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen blijkt dat dinoterb moeilijk verkrijgbaar is. Agrariërs hebben dus geen reden om uit te wijken naar een illegale variant. Bovendien is het moeilijk om dinoterb ongezien te gebruiken, vanwege de sterke gele kleurstof die sporen achterlaat op materialen, huid en haren," aldus een woordvoerder.

"Niet aan de afspraak gehouden"

Voor Floris de Boer, fractievoorzitter Water&Natuur, is het nog altijd een raadsel wat er precies is gebeurd. "Wij hebben met het waterschap afgesproken dat alle mogelijke opties onderzocht zouden worden. Vertel mij maar waarom dat toch niet is gebeurd. Ik begrijp het echt niet."

Dat Jos Beemsterboer (BBB), voorzitter van het waterschap, vorige week in het Noordhollands Dagblad de conclusie trok dat 'recent illegaal gebruik door agrariërs, industrie en consumenten is uitgesloten', schoot bij De Boer dan ook in het verkeerde keelgat. "We kunnen die conclusie niet trekken, want dat is niet onderzocht."

Vervolgonderzoek

Komende maanden zal er meer onderzoek gedaan worden naar de verboden onkruidverdelger. Deltares raadt aan om met watermonsters te kijken of dinoterb nog aanwezig is in de waterbodem en door opwoeling van de bodem nu naar boven stroomt, waardoor er verhoogde concentraties dinoterb worden gemeten.

Het ziet er niet naar uit dat mogelijk illegaal gebruik door boeren nog onderzocht wordt. De woordvoerder van het waterschap laat weten dat zij eerst onderzoek doen naar de meest waarschijnlijke opties. "Daar behoort illegaal gebruik niet toe."