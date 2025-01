Twee mannen uit Den Haag aangehouden na reeks explosies in Amstelveen

De twee verdachten van 22 en 27 jaar oud werden vanochtend in Den Haag door agenten uit hun bed gelicht. Het vermoeden is dat ze betrokken waren bij in ieder geval één van in totaal drie explosies die vorige maand afgingen in Amstelveen.

In de nacht van 17 op 18 september klinkt er een luide knal bij een woning aan de Van Heuven Goedhartlaan. Daardoor ontstaat een kleine brand die schade aanricht aan de voordeur en hal. De nacht daarna gaat er weer een explosief af, nu bij de Morgendauwflat in dezelfde straat. Twee portiekruiten sneuvelen. Een kleine week later wordt hetzelfde portiek getroffen, dat deze keer zwaarder beschadigd raakt.

Mogelijk gericht op één persoon

Met welke explosie het tweetal in verband wordt gebracht en hoe de politie ze op het spoor is gekomen kan een woordvoerder nog niet zeggen: "Daarmee geven we mogelijk zaken weg die het onderzoek in de weg kunnen zitten. Er wordt gekeken of de twee aangehouden mannen ook iets te maken hebben met de andere explosies."

De politie denkt dus wel dat de explosies gericht zijn op één persoon. Of de incidenten zich afspelen binnen het criminele circuit wil de politie ook nog niet delen. Na de derde explosie nam de gemeente maatregelen door in de omgeving camera's te plaatsen. Ook surveilleren agenten extra rondom de getroffen flat.