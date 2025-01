Atletiekvereniging huldigt hun Lieke Klaver en Nadine Visser: "Heel bijzonder"

Beide atletes begonnen hun carrière bij de vereniging uit Grootebroek. Ze zijn nog altijd lid. Op de Olympische Spelen in Parijs pakte Lieke Klaver zilver én goud op de estafette. Nadine Visser greep net naast een medaille op de 100 meter horden. "Het is een hele mooie erkenning en ik hoop ook de kinderen te inspireren en dat ze heel veel plezier hebben in de mooiste sport die er is", aldus Visser. "Om zo gehuldigd te worden is heel bijzonder."

Een echte Enkhuizenaar

Olympisch kampioen Lieke Klaver was zichtbaar ontroerd toen ze uit handen van wethouder Win Bijman van de gemeente Enkhuizen de zilveren stadspenning uitgereikt kreeg. "Voor mij is het erg belangrijk want ik ben hier niet geboren en om je echt Enkhuizenaar te voelen dat duurt wel even. Ik vind het heel leuk dat er nog steeds bij hoor. Ik voel me echte Enkhuizenaar al praat ik niet zo West-Fries."

Bij de huldiging had de jeugd van SAV een grote rol. Zo renden jeugdleden samen met Visser en Klaver een ererondje op de baan en mochten ze na afloop vragen stellen en op de foto met de atletes. Ook werden de schoenen van de atletes verloot. "Heel bijzonder dat ik ze heb gewonnen", vertelt één van de gelukkige prijswinnaars. "Als ik ze pas, ga ik ze dragen tijdens wedstrijden. Dat brengt vast extra geluk."