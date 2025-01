IJmuidenaren voelen zich 'besodemieterd' door burgemeester na Extinction Rebellion-actie: "Hij deed niets"

Burgemeester Dales laat aan NH weten tevreden te zijn over het verloop van de dag. "Iedereen heeft een beetje zijn zin gehad en iedereen is veilig naar huis gegaan", aldus Dales. Dat er in IJmuiden minder positieve reacties zijn, neemt hij voor kennisgeving aan.

"Het is mijn taak om neutraal te blijven en beide demonstraties in goede banen te leiden, en ik denk dat dat goed is gelukt." Hij voegde eraan toe dat hij, zodra duidelijk werd dat XR zich in de rode zone bevond, direct een noodverordening had uitgevaardigd en de activisten zo snel mogelijk werden verwijderd. "Ik denk dat ze in IJmuiden vooral moeten kijken naar wat ze wél hebben bereikt, namelijk dat het cruiseschip nu in Amsterdam is aangekomen."