Zes jaar cel en rekening van drie ton voor drietal achter 'grootste drugslab in Noord-Holland'

Drie mannen zijn veroordeeld tot zes jaar celstraf voor het runnen van een gigantisch drugslab in Rijsenhout. Naast hun gevangenisstraf moeten ze elk honderdduizend euro betalen voor de opruimkosten van het lab, dat in februari werd ontdekt. Volgens de politie is dit het grootste drugslab dat ooit in Noord-Holland is aangetroffen.