IJmondse wooncrisis zet bewoners aan tot actie: "Waar een wil is, is een weg"

Ongeveer negen jaar geleden stelde Carla Voogt zichzelf de vraag: hoe wil ik oud worden? Haar antwoord was duidelijk: niet eenzaam in een te groot huis, wegkwijnend achter de geraniums, maar in een compact appartement met een eigen balkon. Het liefst in de buurt van een gemeenschappelijke ruimte, waar buren samenkomen om het dagelijks leven door te nemen, te lachen, te klagen over ouderdom, of gewoon samen tv te kijken.

Werken aan de toekomst

Aan deze droom heeft Carla de afgelopen jaren hard gewerkt. En als alles volgens plan verloopt, gaat volgend jaar de eerste paal de grond in voor Woongroep Wij: een woonproject met 48 appartementen voor 55-plussers, variërend van sociale huur en middenhuur tot koopwoningen. Precies passend bij Carla's visie op een fijne oude dag.

Het project was een kwestie van lange adem. We zijn als groep bij elkaar gekomen, hebben een plan uitgewerkt, bekendheid gezocht via de krant, gepitcht tijdens de raadsvergadering, gesprekken gevoerd met de wethouder en uiteindelijk grond en een projectontwikkelaar gevonden die zowel de potentie als het hart voor dit initiatief zag."