Wonderlijke reis van gedenksteen van eeuwenoude Brandligtdam Den Helder

Steenhouwer Erik Verheul kan het bijna niet geloven. "Het is wonderlijk. Het doet me denken aan het sprookje van de vrouw die haar gouden ring verloor in de haven, een vis kocht op de markt en daarin haar ring terugvond." Verheul maakte in 2017 een loodzware gedenksteen om de - in de volksmond bekende - Napoleondam voor de kust van Den Helder te hernoemen tot Laurens Brandligtdam, de ontwerper van de dam. De dam is aangelegd in 1781 en is nog steeds zichtbaar.

Steen zat in de netten

Ergens tussen 2020 en 2022 is de steen spoorloos verdwenen. Het is een vrij afgelegen plek, daardoor heeft het een tijdje geduurd voor het iemand opviel dat de steen was verdwenen. Tot er afgelopen maand een melding kwam uit Lauwersoog. Een voorbijganger, historicus William ten Brink, zag de steen staan in de haven, ging op onderzoek uit en stuitte op het verhaal van NH over de dam. "Ik dacht: verrek, dat is dezelfde steen."

De steen was in de netten terechtgekomen van visser Barbara Geertsema. "De steen zat onder de pokken. Ik had geen idee wat de Brandligtdam is."

Tekst loopt door onder de video, waarin de maker, de visser en de vinder elkaar ontmoeten.