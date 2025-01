Bennebroek weken in de ban van de 'killer onder de wespen': de Aziatische hoornaar

Pim knipt normaal bijennesten uit bomen alsof het niets is. Maar een hoornaarsnest is toch andere koek. "Dat moeten specialisten doen. Het nest hangt er daarom nu nog. Ze stoppen het later ook nog in de vriezer. Had ik ook willen doen, maar liever niet tussen mijn kroketten en frikandellen", lacht hij.

Blij met de hulp van de Bennebroekers

"Ze werken met een uitschuifbare holle buis, een lans, en daar spuiten ze dan diatomeeënaarde doorheen, zo het nest in. Het is geen gif, dat mag niet. Het nest kunnen ze dan later weghalen", vult Nelleke aan.

Beiden zijn blij dat het nest straks uit Bennebroek weg is. Laat staan de Bennebroekers zelf. "Heel mooi dat zoveel mensen hebben meegezocht. Mijn telefoon ontplofte bijna van alle meldingen", vertelt Nelleke. Pim beaamt dat, maar raakt, maar niet uitgepraat over de warmtebeelden. "Je ziet dat wel eens in helikopters van de politie. Het werkt gewoon precies hetzelfde bij het vinden van een nest. Mooi man!"

Pim is even gaan kijken bij de mannen die met een 'lans' de speciale aarde in het nest spuiten en hoort dat het voorspoedig verloopt: