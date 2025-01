Alkmaar kan kerk Zuidschermer niet redden, gaat stichting het wel lukken?

Stichting Dorpsgezicht Zuidschermer wil de kerk en de kroeg koste wat kost behouden. Nu de gemeente heeft laten weten niets te kunnen betekenen, hoopt de stichting de kerk te kopen. "We zijn ons aan het voorbereiden op een gesprek met het bisdom, dus over de voortgang valt nog weinig te zeggen", reageert Johan Bloothoofd van de stichting. "We hopen de kerk voor weinig spul bij de stichting te kunnen onderbrengen. Uiteindelijk bepaalt het bisdom wat ermee gaat gebeuren."

Strijden voor dorpshart

Inwoners en verenigingen kunnen de ruimte die de kerk biedt goed gebruiken. "Het plein is een belangrijke plek, waar inwoners samenkomen. Ook het verenigingsleven is hier heel groot, dus er valt genoeg te bedenken om de kerk mee op te vullen. We gaan voor ons dorpshart strijden, maar of het gaat lukken, is afwachten", aldus Bloothoofd.

Alleen al in het bisdom van Haarlem-Amsterdam dreigen zo'n 100 van de 164 kerkgebouwen te moeten sluiten. Honderden bezorgde Noord-Hollandse katholieken trokken vorig jaar oktober naar Haarlem om te demonstreren tegen de massale sluiting. "De kerk is voor velen een ontmoetingsplek. Dat daar dan een einde aan komt, is natuurlijk erg pijnlijk", reageerde Jan-Willem Wit van het Noord-Hollandse bisdom tijdens het protest.

