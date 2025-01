Witte massa uit verrotte boom in Hilversum blijkt zeer zeldzaam

Er groeit een kammetjesstekelzwam in het Hilversumse Corversbos. Dat is bijzonder: deze paddenstoel is al jaren met uitsterven bedreigd. De paddenstoel is bijna niet te missen. Wandelaars in het bos blijven verbaasd stilstaan bij de witte massa die uit een verrotte boom groeit. "Het lijkt wel alsof er popcorn uit de boom groeit", klinkt het.