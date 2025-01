Omwonenden vervuilde stortplaats kritisch over plannen provincie: "Hier ga je het niet mee redden"

Het viel Jan als kind al op dat er ook vaak ’s nachts werd gestort. "Als je er later over nadenkt, dan klopte het natuurlijk niet. Er lagen ook van die stalen vaten." Inmiddels is bekend dat de plek van 30 hectare zwaar vervuild is. Er ligt meer dan 1 miljoen kuub afval in de grond.

Geen rigoureuze schoonmaak

Al dertig jaar wordt er daarom nagedacht over wat er met het vervuilde terrein moet gebeuren. Vorige week kwam de provincie met het plan om maximaal 2,5 miljoen euro te investeren in saneringswerkzaamheden. Hierbij is gekozen voor een aanpak waarbij er een dikke laag klei in de sloten wordt aangebracht. Hiermee moet de uitstroom van vervuild water worden tegengegaan.

