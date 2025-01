Na ruim 30 jaar is Sander (47) gestopt met roken: "Verslaving beheerst je gedrag"

Sander Tromp was dertien toen hij begon met roken. Het was een andere tijd, herinnert hij zich. "Mijn ouders rookten allebei. En toen ik in de eerste klas van de middelbare school zat, zat er een leuk meisje bij me in de klas. Om stoer te doen, zei ik dat ik had gerookt. Toen zei ze vervolgens: kom dan maar na school mee om samen te roken." Daar is het roken voor mij begonnen. En het meisje? "Dat is nooit iets geworden. Ik weet niet eens haar naam meer", zegt hij lachend.

Roken was in zijn jeugd onderdeel van het dagelijks leven. Overal waren sigaretten. "Er werd binnen gerookt, en op feestjes. Ik rookte 30 sigaretten per dag."