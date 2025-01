Helderse school is vapende scholieren zat en voert strenge regels in

Nu mag elke leerling nog roken in de pauzes of tussenuren, en dan wel buiten het schoolplein. Dat wordt na de vakantie teruggeschroefd tot alleen in de pauzes en alleen door bovenbouwleerlingen. "De onderbouwpauze is rookvrij. Hun schoolplein is afgesloten en zij mogen alleen weg uit school als hun lesdag erop zit", vertelt Hielke ter Veld.

"Leerlingen uit de bovenbouw mogen wel in de pauzes het schoolterrein af. Zij mogen alleen dan vapen als ze toestemming van hun ouders daarvoor hebben. We bellen elke toestemming na, om te voorkomen dat handtekeningen worden vervalst, en zorgen dat iedere leerling (met die toestemming) voorlichting van de GGD krijgt over de gevaren van vapen."

'Klinkt ludiek, maar gaan echt handhaven'

Willen ze dan nog steeds blijven vapen, dan moeten ze in de pauzes hun schoolpas inleveren en krijgen ze een hesje dat ze moeten dragen tijdens het vapen. "We hebben er nog even over gedacht om voor roze hesjes te kiezen met daarop de tekst 'ik vape en weet dat het slecht is', maar dat vonden we toch te ver gaan." Het blijft daarom bij neutrale hesjes.

"Het klinkt als een ludieke actie, maar we gaan wel echt handhaven. Ons doel is om de groei van de groep vapende scholieren bij ons op school een halt toe te roepen. En we doen het niet om de leerlingen te pesten, maar vapen is gewoon heel slecht voor ze."