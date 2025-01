De leukste (gratis) activiteiten voor de herfstvakantie in Noord-Holland

1. Herfstmarkt op Texel

In het centrum van Den Burg kun je op 30 oktober over de gezellige herfstmarkt struinen. Er zijn diverse kraampjes te vinden met lokale producten van het eiland. Bovendien kun je genieten van livemuziek, kunst en vermaak voor alle leeftijden.

2. Frans Hals Museum

Het Frans Hals museum in Haarlem organiseert deze herfstvakantie allerlei gratis activiteiten voor kinderen. Je kunt met de hele familie meedoen aan een workshop zelfportret schilderen in de stijl van renaissance schilder Maarten van Heemskerck. Ook mogen kinderen zich verkleden als schutter in de Schutterzaal van het museum.

3. Noordzeewandeling in Schoorlse duinen

In de Schoorlse duinen vind je het hoogste duin van Nederland. Vanaf daar heb je een prachtig uitzicht over zee. Tijdens de tien kilometer lange Noordzeewandeling kun je genieten van de herfstige kleuren van de heide en het bos.

4. Strandjutten in Zandvoort

Bij mooi weer is het heerlijk uitwaaien op het Noord-Hollandse strand. Strandjutten is een leuke activiteit waarmee je bijzondere voorwerpen kunt vinden en tegelijkertijd het strand opruimt. Als je zelf niets bijzonders vindt, kun je gratis het Juttersmuseum in Zandvoort bezoeken, waar unieke vondsten worden tentoongesteld.

5. Pompoenen uitzoeken in Warmenhuizen

Kom alvast in de Halloweenstemming op Tuinderij de Marlequi, waar je een van de grootste pompoenen collecties van de provincie kunt bewonderen. Kies jouw favorieten uit om thuis mee te koken of om uit te hollen. Kijk hier voor meer informatie.

6. Schaatsen in Hoorn

Op IJsbaan de Westfries in Hoorn zijn kinderen tot en met twaalf jaar tot 12.00 uur welkom om voor slechts één euro te schaatsen. Kinderen kunnen zich uitleven op de ijshockeybaan en op woensdag 30 oktober meedoen aan een spelletjesmiddag. Hier vind je de agenda van de hele herfstvakantie.

7. Met je kinderen het bos in

Maak je kinderen enthousiast voor een boswandeling door een gratis boswachterspakket aan te vragen via Oerrr, het jeugdprogramma van Natuurmonumenten. Het pakket bevat allerlei leuke opdrachten om in het bos mee aan de slag te gaan.