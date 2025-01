'Onderweg': Eva (26) uit Saudi-Arabië ontsnapte aan een gedwongen huwelijk

In Saudi-Arabië worden vrouwen ernstig onderdrukt. Toch lijkt het tij iets te keren. Er zijn de laatste jaren diverse hervormingen doorgevoerd, die vrouwen minder afhankelijk maken van hun mannelijke voogd. Vrouwen mogen nu stemmen, autorijden en naar het buitenland reizen zonder toestemming van hun echtgenoot, vader of broer. Ook is het dragen van een hidjab (hoofdbedekking) of abaya (lichaamsbedekking) niet langer verplicht.

Schone schijn

Die nieuwe vrijheden lijken vooral schone schijn, verklaart Eva. "Er is voor vrouwen nog een lange weg te gaan. Wettelijk mag er inderdaad meer, zoals ongesluierd over straat lopen. De meeste vrouwen doen of durven dat niet, uit angst voor hun omgeving", vervolgt ze haar verhaal. "Ik moest mezelf ook volledig bedekken van mijn ouders. Mijn familie is erg conservatief en religieus, terwijl ik niet in God geloof. Dat botste enorm."

Eva was er doodongelukkig. Ze mocht niet studeren of werken en zelf een echtgenoot uitkiezen kon ze ook vergeten. "Mijn ouders huwelijkten mij uit aan een vreemde. Ondanks dat ik weigerde, hielden mijn ouders voet bij stuk. Ik moest en zou trouwen met een man die ik nog nooit had gezien."

