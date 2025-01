De herfst is nog ver weg: volop zon later in de week

De nieuwe week begint wisselvallig, vertelt Visser. Het is bewolkt en in de loop van de ochtend kan wat regen over de provincie trekken. Vanmiddag wordt het droog, maar 's avonds en 's nachts gaat het weer regenen. De temperatuur komt met 16 graden 'ruimschoots boven normaal', aldus de weerman.

Zonnig en droog

De rest van de week ziet er volgens de voorspellingen goed uit. Morgen wordt het droog en 16 graden. Ook laat de zon zich af en toe zien. Op woensdag en donderdag wordt het nog een stukje zonniger en wordt het maximaal 17 graden. In de nacht koelt het dan wel af: het kwik komt dan rond de 8 graden te liggen.

Ook vrijdag is het nog erg warm voor de tijd van het jaar, maar dan kan er wat regen vallen. Het zachte herfstweer ligt dus nog lang niet achter ons.