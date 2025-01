112-blog | Woningen ontruimd na brand in Haarlem • Twee auto's te water na botsing

21 oktober 2024, 14.10 uur

Bij een ongeval op de Groenveldsdijk in Sint Maarten zijn vanmiddag twee auto's te water geraakt. Volgens een woordvoerder van de politie gebeurde het ongeluk door een 'voorrangskwestie'.

De inzittenden van de auto's waren aanspreekbaar. Het is niet duidelijk of één van hen ook naar het ziekenhuis is vervoerd. Volgens de woordvoerder was er geen sprake van ernstig letsel.

De weg is nog dicht vanwege de bergingswerkzaamheden.