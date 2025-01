Uur vertraging op A9 door ongeluk

Rijkswaterstaat meldt dat het ongeluk op de A9 net na knooppunt Velsen is gebeurd. Het gaat om een ongeval met twee voertuigen. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is opgelopen tot bijna een uur.

Op de A22 is het daarom ook druk. In de richting van Velsen ben je ongeveer een kwartier langer onderweg. De N203 richting Amsterdam is ook druk: daar heb je ongeveer een kwartier vertraging.